Санкт-Петербург, 13 августа, 2021, 10:07 — ИА Регнум. В Ленинградском зоопарке идут обыски, следователи проверяют сообщение о возможном мошенничестве. Об этом 13 августа сообщает издание «Фонтанка».

Елена Молчанова ИА REGNUM Ленинградский зоопарк

Обыски начались ранним утром 13 августа. Следователи СК Петроградского района совместно с экономической полицией в настоящий момент изымают документы. По предварительным данным, правоохранительные органы пришли после того как задержали индивидуального предпринимателя, которому, по версии следствия, из зоопарка переводились средства за невыполненные работы по электросетям.

«Предприниматель дал показания, в которых указал на бывшего главного инженера зоопарка — Князева», — говорится в сообщении.

По итогам работы может быть возбуждено уголовное дело по статьям 159 УК (мошенничество) или 160 УК (присвоение и растрата).