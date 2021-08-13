Уфа, 13 августа, 2021, 10:05 — ИА Регнум. 286 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

NIAID Вакцинация

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Сообщается, что всего в республике выявили 51 730 случаев заражения этой инфекцией, при этом справились с ней 47 510 человек, в том числе 432 победили вирус за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в Башкирии за прошедшие сутки констатировали смерть десяти пациентов с COVID-19. Прививку от COVID-19 получили 1 039 246 человек, завершили вакцинацию 824 361 человек.

Согласно данным на 12 августа в регионе за сутки выявили 281 новый случай заражения коронавирусом.