Пермский край, 21 октября, 2004, 12:36 — ИА Регнум. В городе Добрянка Пермской области обнаружен опийный наркопритон. По факту происшествия ведется расследование, - сообщили в региональном управлении Госнаркоконтроля. В этом году это уже третье заведение подобного рода, выявленное наркополицейскими. Первые два располагались в Краснокамске и Лысьве в жилых квартирах. В настоящее время притоны закрыты, их владельцы арестованы. Возбуждение уголовного дела, связанного с работой еще одного притона - в Кунгурском районе Прикамья - стало невозможным из-за несовершенства действующей законодательной базы.

Кроме этого, продолжает функционировать и пермский клуб "Резервуар", широко известный в кругах наркопотребителей. По словам сотрудников Госнаркоконтроля, в клубе давно ведется открытая продажа и употребление синтетических наркотиков.