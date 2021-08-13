Москва, 13 августа, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В Москву в выходные дни, 14 и 15 августа, после сильных прохладных дождей вернётся тёплая погода. Её принесёт погожий антициклон из Европы, передают «Метеоновости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Солнечная погода в Москве

В субботу погода заметно улучшится. Облаков станет меньше, дождей не ожидается. Ночью прохладно +14… +16 °С. Днем воздух прогреется до +23… +25 °С.

В воскресенье установится солнечная погода. Днём станет очень тепло — до +25… +27°С. И ни капли дождя.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 13 августа ожидается до 22 градусов выше нуля.

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