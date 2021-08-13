Варшава, 13 августа, 2021, 09:57 — ИА Регнум. 12 августа в Новом Тарге (Малопольское воеводство, Польша) завели уголовное дело на местную 17-летнюю жительницу из-за того, что она «пошутила в интернете». Об этом сообщает Polskie Radio со ссылкой на пресс-службу полиции.

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В сообщении полиции отмечается, что утром 12 августа девушка выложила на своей странице в социальных сетях фотографию пистолета и написала, что «готовит нападение на школу». Спустя несколько часов в полицию поступил по этому поводу вызов — на него отреагировали Интерпол, Генеральный штаб полиции Польши и полиция Малопольского воеводства. В дом девушки ворвалась группа оперативников, готовых к задержанию «вооруженного подозреваемого».

Однако оказалось, что подросток «пошутила» и была очень удивлена такой серьезной реакции. «Пистолет» оказался не боевым, а страйкбольным. Тем не менее полицейские провели в ее доме обыск и обнаружили несколько грамм наркотиков.

По итогам проверки было возбуждено уголовное дело. Девушка подозревается в хранении наркотиков и в заведомо ложном сообщении об опасности. Дело передано следователям.