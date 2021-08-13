Тбилиси, 13 августа, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В Грузии с 14 августа по 4 сентября будут действовать ряд ограничений, направленных на профилактику пандемии. Об этом сообщил глава операционного штаба при межведомственном координационном совете Георгий Гибрадзе.

(сс) Alexxx Malev Тбилиси. Грузия

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«Координационный совет на основании анализа эпидемиологических показателей и тенденций, несмотря на ускорение процесса иммунизации в августе, посчитал необходимым ввести определённые ограничения», — сказал Гибрадзе.

Он сообщил, что в течение трёх недель в Грузии не будет работать муниципальный транспорт. Также в стране на этот период запрещено проводить любые массовые мероприятия.

Кроме того, как сообщил Гибрадзе, на время запрещается работа детских развлекательных центров, а кафе и рестораны в течение трёх недель должны будут закрываться не в 00:00, как сейчас, а в 23:00. Государственным и частным учреждениям рекомендовано отправить максимальное число сотрудников на удалённый режим работы.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа в Грузии сообщили о 5697 выявленных носителей коронавируса за последние сутки. Это — абсолютный «рекорд» для страны за всё время пандемии. 11 августа в стране сообщили о 5352 выявленных случаях заражения за последние сутки, а 12 августа — о 5128.