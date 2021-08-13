Благовещенск, 13 августа, 2021, 10:00 — ИА Регнум. 360 жителей Амурской области погибли от COVID-19 за всё время пандемии и 29 525 — заразились. За сутки в регионе выявлено 137 новых случаев инфицирования (днём ранее — 142), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении Роспотребнадзора 13 августа.

Коронавирус

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74% амурчан переносят заболевание как ОРВИ, 25% — с пневмонией, 1% — в бессимптомной форме. Темп прироста заболеваемости COVID-19 в регионе составляет полпроцента.

Как сообщало ИА REGNUM, распространение коронавируса мало повлияет на начало учебного года в школах Амурской области. Занятия начнутся в обычном режиме, с проведения торжественных линеек и классных часов.