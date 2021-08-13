Петропавловск-Камчатский, 13 августа, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В ходе поисково-спасательной операции 13 августа удалось обнаружить упавший в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника вертолёт Ми-8, написал телеграм-канал «Камчатка №1».

Пресс-служба Камчатского Кроноцкого заповедника Кроноцкий биосферный заповедник: озеро Курильское

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Известно, что воздушное судно нашли на глубине 110 метров. Сообщается, что у вертолёта отломана хвостовая часть, основной корпус целый.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолёт Ми-8, перевозивший туристов из Москвы и Санкт-Петербурга, упал в Курильское озеро 12 августа. Шесть пассажиров и два члена экипажа смогли спастись и выплыли на поверхность. Ещё восемь человек продолжают искать.