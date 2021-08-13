Оренбургский район, Оренбургская область, 13 августа, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В Оренбургский области решают проблему труднодоступности первого надземного пешеходного перехода в регионе, сообщает областной минстрой.

Пешеходный переход

«В связи с тем, что доступ к надземному переходу для жителей ЖК «Перовский» затруднен, принято решение обустроить вдоль трассы по обеим её сторонам пешеходные тротуары. Проект уже разработан Главным управлением дорожного хозяйства области и сейчас проходит государственную экспертизу», — сказал министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Александр Полухин.

Ранее к чиновникам обратились жители ЖК «Перовский» с просьбой обустроить зебру от жилого комплекса к торговому комплексу «Тройка» через Беляевское шоссе. В минстрое заявили, что это невозможно, поскольку на транспортной развязке имеются скоростные полосы.

Кольцевое пересечение на региональной дороге Оренбург — Беляевка построено в 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Протяженность объекта составляет почти 1 км. Для обеспечения безопасного перехода оживленной трассы и доступа учащихся из жилых комплексов «Приуралье» и «Перовский» в школу поселка Экодолье был возведен первый в регионе надземный пешеходный переход.

Осенью 2020 года для обеспечения дополнительной безопасности в районе торгового комплекса «Тройка» установили тросовое ограждение, разделяющее встречные потоки автотранспорта на автодороге Оренбург-Беляевка.