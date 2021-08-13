Екатеринбург, 13 августа, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и генеральный директор Росагролизинга Павел Косов договорились о расширении сотрудничества и ещё более активном привлечении инструментов поддержки уральских аграриев. Речь об этом шла 12 августа на рабочей встрече в рамках Всероссийского дня поля, который принимает в этом году наш регион.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

«Новая техника — это залог высоких урожаев и качественной местной продукции на прилавках в магазинах. Мы этой проблемой занимаемся не первый год. За пять лет предприятия приобрели свыше 6,5 тысяч единиц различной сельхозтехники, треть из них — за счет господдержки. Областной бюджет выделил на эти цели более 2 миллиардов рублей. И мы продолжим эту работу», — сказал Евгений Куйвашев.

Он добавил, что до 2025 года за счет субсидирования нужно обновить еще 30% технопарка нашего агрокомплекса. А в дальнейшем достичь стопроцентной замены. Здесь сотрудничество с Росагролизингом приобретает особое значение. Так, с 2004 года благодаря взаимодействию с компанией уральским аграриям было поставлено около 700 единиц различной сельскохозяйственной техники.

Павел Косов, в свою очередь, поблагодарил Евгения Куйвашева за возможность встретиться на Всероссийском дне поля, назвав выставку «великолепно организованным мероприятием».

«Мы действительно взаимодействуем с 2004 года, и важно отметить, что в прошлом и этом году мы существенно увеличили объёмы поставок. Так, в этом году у нас уже общий объём техники в различной стадии поставки превышает показатель в 0,5 миллиарда рублей. Это рекорд», — сказал он.