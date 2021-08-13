Москва, 13 августа, 2021, 09:53 — ИА Регнум. На реконструкцию стадиона «Машиностроитель» в Пскове правительство РФ направит 73,9 млн рублей. Об этом 13 августа сообщает официальный сайт правительства России.

Елена Молчанова ИА REGNUM Псков

Деньги поступят из резервного фонда правительства, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Федеральные средства позволят завершить первый этап реконструкции объекта.

Работы начались в 2018 году. На первом этапе планируется перестроить трибуны, заменить травяное покрытие, установить современное освещение. При этом большая часть работ уже выполнена.

В правительстве напомнили, что премьер министр посещал Псковскую область в феврале 2021 года.