Красноярск, 13 августа, 2021, 09:59 — ИА Регнум. В Красноярском крае с жалобами на присосавшихся клещей с начала сезона обратились более 13,7 тыс. жителей. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Domses.firmpage.ru В лесу клещи наиболее опасны

По данным ведомства, в период с 4 по 11 августа в регионе продолжала снижаться активность клещей, но продолжали фиксироваться случаи их присасывания. За это время в крае было зарегистрировано 122 (-15) случая присасывания (в числе пострадавших — 15 детей). Всего же с начала сезона — 13 748 случаев.

В период с 4 по 11 августа в столице региона, Красноярске, с жалобами на присасывание клещей к медикам обратился 51 (+3) человек, с начала сезона — 4379. В регионе зарегистрировали шесть случаев подозрительных на заболевание клещевым вирусным энцефалитом, всего с начала сезона — 234.

На контрольных пунктах наблюдений в заповеднике «Столбы» и в районе станции Снежница клещи обнаружены не были (0 экз/км).

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области с начала сезона активности клещей за медицинской помощью обратились 2197 пострадавших от их укусов, из них 552 — дети до 14 лет.

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