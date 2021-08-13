Юта, США, 13 августа, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Компания Delfast представит электрический мотоцикл Dnepr на высохшем соляном озере Бонневилль в США. Об этом сообщается на странице Delfast Bikes в социальной сети Facebook.

Facebook / Daniel Tonkopiy Электроцикл Dnepr

Электрический байк оснащён электромотором мощностью 68 л. с. При этом максимальная производительность мотоцикла равна 136 «лошадей» (220 Нм). Силовая установка байка питается от 12-киловаттного аккумулятора.

Премьера электробайка состоится до 16 августа 2021 года на высохшем соляном озере Бонневилль.

«Киевская компания Delfast, специализирующаяся на постройке электрических велосипедов, объявила о планах возродить легендарную советскую мотоциклетную марку «Днепр», — говорится в сообщении компании.

Благодаря участию в заездах на соляном озере компания планирует продвинуть свой проект за рубежом.

Ранее компания Da Vinci Dynamics представила новый электроцикл DC100 с системой автопилотирования, которая позволяет следовать транспортному средству за водителем, если он решит прогуляться пешком.

Читайте также: Harley-Davidson представил новый мотоцикл семейства Sportster