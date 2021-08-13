Вашингтон, 13 августа, 2021, 10:07 — ИА Регнум. В течение ближайших дней США направят в столицу Афганистана дополнительно 3 тыс. военных. Об этом 13 августа рассказал на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Hispantv.com Джон Кирби

Как указал пресс-секретарь оборонного ведомства США, в Кабул будет направлено дополнительно «примерно 3 тыс. человек».

«Они станут дополнением к тем войскам, которые уже находятся в Кабуле», — пояснил Кирби.

При этом он отметил, что в настоящее время в афганской столице находится 650 военных США и к ним присоединятся эти дополнительные силы.

Также пресс-секретарь Пентагона добавил, что эти 3 тыс. военных будут задействованы для обеспечения безопасности во время эвакуации части сотрудников посольства США в Кабуле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин заявили, что Вашингтон продолжает поддерживать безопасность в Афганистане и выступать за политическое урегулирование конфликта.