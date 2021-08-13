Вашингтон, 13 августа, 2021, 09:49 — ИА Регнум. За последние десять лет население Соединённых Штатов по расовым и этническим показателям стало более разнообразным, чем когда-либо в истории страны. Такие выводу следуют из данных Бюро переписи США, сообщает The Washington Post.

Perepis2020.ru Население страны

Читайте также: В США за десять лет население выросло на 22,7 млн человек

В докладе отмечается, что белое население в стране сократилось впервые с тех пор, как в 1790 году началась перепись населения. Число людей, идентифицирующих себя как белые не испаноязычные и не принадлежащие к какой-либо другой расе, снизилось на 5,1 миллиона человек, до 191,7 миллиона.

Отмечается, что впервые в процентном отношении белое население составило менее 60%. Его доля снизилась с 63,7% в 2010 году до 57,8% в 2020 году.

«Страна стала гораздо более многорасовая и гораздо более расово и этнически разнообразна, чем то, что показывала перепись раньше», — подчеркнул директор и старший советник по расовым и этническим исследованиям и информационно-пропагандистской работе в отделе народонаселения Бюро переписи населения Николас Джонс.

Демограф из Брукингского института Уильям Фрей добавил, что, по прогнозам, диверсификация населения США продолжится, и примерно к 2045 году доля белых в стране упадет ниже 50%. Ожидается, что в период с 2015 по 2060 год численность испаноязычного и азиатского населения увеличится примерно вдвое, а многорасовое население может утроиться из-за иммиграции и рождаемости.

Также по теме: Демография: Америка вымирает и просит не драматизировать — The Hill

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Бюро переписи США, на протяжении последних десяти лет численность населения США увеличилась на 22,7 млн человек, что является вторым наиболее низким показателем за всю историю страны. Так, перепись 2020 года показала, что постоянное население США на 1 апреля 2020 года составило 331 449 281 человека. Население увеличилось на 7,4% по сравнению с 2010 годом.

При этом такой прирост населения стал одним из самых маленьких за всю историю страны и ниже он был только в период с 1930 по 1940 годы, то есть во время Великой депрессии, когда население увеличилось только на 7,3%. В то же время, с 2000 по 2010 год население США выросло на 9,7%.