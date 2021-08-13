Уфа, 13 августа, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Свыше 54 тысяч жителей отдалённых населённых пунктов прошли обследование в рамках акции «Здоровая республика — здоровый регион» в Башкирии. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на совещании в форме «Здравчас» в республиканском правительстве.

Torange.biz Медицина

Сообщается, что 200 специалистов ведущих медицинских учреждений региона на 25 машинах работают по шести маршрутам. Мобильные лечебно-диагностические лаборатории уже посетили 166 населённых пунктов.

Отмечается, что медики провели свыше 32 тысяч исследований. При этом у 377 пациентов были выявлены подозрения на злокачественные новообразования, у 260 пациентов — на сахарный диабет, у 34 пациентов — на туберкулёз, у 1166 — пациентов на артериальную гипертонию. В итоге 2 509 человек были направлены на дообследование.

Сообщается, что 30 сентября в Башкирии высадится медицинский десант Федерального медико-биологического агентства: 24 узких специалиста в течение 14 дней будут обследовать жителей Зауралья, Архангельского и Ишимбайского районов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены построить новые вертолетные площадки для санавиации.