Казань, 13 августа, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Около 650 заявлений поступило в правоохранительные органы от пострадавших вкладчиков компании Finiko из Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, а также из Казахстана. Троих организаторов финансовой пирамиды заочно обвинили в мошенничестве и объявили в розыск, сообщает пресс-служба МВД России по РТ.

Деньги

От имени компании Finiko с 2018 года осуществлялась деятельность по привлечению денег от граждан под предлогом высокоэффективных инвестиционных вложений, в том числе в финансовые инструменты фондовых рынков и криптовалюты. Компания была зарегистрирована за пределами России.

Для привлечения клиектов распространялась информация о приеме денежных средств по разным программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов. По версии следствия, инвестиционная деятельность фактически не велась.

Местонахождение троих организаторов финансовой пирамиды неизвестно, в связи с этим они объявлены в розыск, добавила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что один из сооснователей финансовой компании Finiko Кирилл Доронин задержан сотрудниками полиции в Казани.

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