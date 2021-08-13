Иркутск, 13 августа, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В Иркутской области к 13 августа немного сократилось число населенных пунктов, окутанных дымом от природных пожаров, действующих на севере области и в соседнем регионе — Якутии.

Лесной пожар

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Как сообщает территориальное ГУ МЧС РФ, задымление наблюдается в 681 месте проживания, расположенном в 17 районах.

«Случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения предельно допустимых концентраций оксида углерода не зафиксировано», — пояснили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа задымление наблюдалось в 793 населенных пунктах 21 района и в 8 городских округах.

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