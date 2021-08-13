Благовещенск, 13 августа, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Полицейские Амурской области в течение нескольких часов задержали жителя региона, обстрелявшего автомобиль сотрудников регионального управления по охране животного мира. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 августа в пресс-службе управления МВД региона.

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Личность нападавшего установлена: стрелял в автомобиль инспекторов ранее судимый местный житель. Собранные полицейскими материалы направлены в СУ СК России по Амурской области. Уголовное дело возбуждено по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области был ранен из огнестрельного оружия сотрудник регионального управления по охране животного мира. Автомобиль госинспекторов обстреляли во время патрулирования территории.