Киев, 13 августа, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Учения со стрельбами провели на территории Донбасса украинские военные. Об этом 13 августа сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) на своей странице в соцсети Facebook.

U.S. Army Europe ВСУ

«В отдельной десантно-штурмовой бригаде из состава Объединенных сил прошли занятия по огневой подготовке с выполнением упражнений стрельб из стрелкового оружия», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе учений были отработаны тактические действия в составе пулеметных расчетов в различных условиях боя на местности и освоение приемов и правил ведения огня, а также выполнены упражнения с перемещением и переносом огня, со спешиванием и загрузкой в технику.

При этом уточняется, что во время проведения учений учитывались время и точность поражения при стрельбе.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа стало известно, что Служба безопасности Украины начала масштабные учения «по противодействию диверсионным и террористическим угрозам» на подконтрольной Киеву территории Донбасса.