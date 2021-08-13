Екатеринбург, 13 августа, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Суд в Екатеринбурге приговорил Евгения П., обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, к пяти годам колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенники

Было установлено, что мошенник обманул три организации и индивидуального предпринимателя. Гражданин обладал информацией о коммерческих организациях, ведущих оптовую торговлю мясом и рыбой, и использовал эти знания в дурных целях.

Злоумышленник «использовал заранее изготовленные печати организаций, адреса созданных им электронных почт, схожих с наименованиями организаций, абонентские номера, зарегистрированные на неосведомленных о его преступной деятельности лиц», уточнили в надзорном ведомстве.

Суд отправил гражданина на пять лет в колонию общего режима и в полном объеме удовлетворил исковые требования потерпевших.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Урале осудили мошенника-рецидивиста за хищение автокрана.