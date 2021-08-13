Кодже, Южная Корея, 13 августа, 2021, 09:41 — ИА Регнум. ВМС Южной Кореи приняли первую дизельную подводную лодку водоизмещением 3000 тонн, оснащенную баллистическими ракетами подводных лодок (БРПЛ). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ВМС страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Подлодка

По их словам, церемония вступления субмарины класса Changbogo-III в состав военного флота состоялась 13 августа на верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering в городе Кодже провинции Кёнсан-Намдо.

Известно, что подлодка, названная в честь выдающегося южнокорейского борца за независимость Досан Ан Чан Хо, является первой в серии трёх подводных лодок с баллистическими ракетами (БРПЛ), которые Южная Корея планирует построить к 2023 году.

Подводную лодку длиной 83,5 метра и шириной 9,6 метра обслуживает экипаж из 50 человек. Субмарина оснащена тремя торпедными аппаратами, а также шестью вертикальными пусковыми установками баллистических ракет.

Напомним, что Южная Корея приступила к строительству БРПЛ Changbogo-III в 2007 году в рамках проекта стоимостью 3,09 трлн вон (~$2,7 млрд).