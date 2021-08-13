Москва, 13 августа, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Более половины жителей России (52%) посчитали работу врачей наиболее трудной, свидетельствуют данные исследования сервисов «Работа.ру» и «СберЗдоровье».

(сс) Engin Akyurt Опасная профессия

Согласно результатам опроса, 34% граждан указали на сложность работы космонавта, 32% — шахтера.

Помимо этого, респонденты назвали трудными профессии пожарных (26%), пилотов — 24%, а также учителей — 23%.

Среди факторов, определяющих уровень сложности профессии, жители России назвали высокий уровень ответственности, наличие опасности для жизни и здоровья, а также эмоциональный накал и высокие требования к квалификации.

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В исследовании приняли участие более 5 тыс. граждан старше 18 лет из всех субъектов России.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным рейтинга, опубликованного сервисом для поиска работы «Работа.ру», в России самой высокооплачиваемой вакансией для работы в удалённом формате в июле стала вакансия менеджера по продукту. В месяц специалисту такого профиля с опытом работы от двух лет предлагают зарплату до 300 тысяч.

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