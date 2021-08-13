Оренбург, 13 августа, 2021, 09:37 — ИА Регнум. В Оренбурге полиция задержала молодого человека, который сидел в мусорном баке в центре города и потешал прохожих, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Оренбуржец забрался в мусорный бак

Инцидент произошёл на главной пешеходной улице Оренбурга — Советской. По словам очевидцев, мужчина вышел из кафе и залез в контейнер для отходов. Неадекватное поведение вызвало потеху со стороны прохожих. Они снимали происходящие на видеокамеры мобильных телефонов и смеялись над происходящим.

Прибывшие на место полицейские извлекли 25-летнего оренбуржца из мусорного бака и доставили в отдел, где составили административный протокол за мелкое хулиганство.