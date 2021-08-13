Москва, 13 августа, 2021, 09:37 — ИА Регнум. В Москве обороты розничной и мелкооптовой торговли в июле 2021 года выросли на 48% к показателям «допандемийного» 2019 года, сообщил 13 августа вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Дарья Драй ИА REGNUM Продавцы в магазине

«В июле этого года обороты предприятий розничной и мелкооптовой торговли, а также торговли автотранспортными средствами составили 513,6 млрд рублей, что на 25,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 48,1% превышает показатель июля 2019 года», — сказал он.

По словам заместителя мэра, рост отраслей достигнут за счёт сектора непродовольственной торговли, его объём составил 309 млрд рублей. Это на 39,7% больше, чем в июле 2020 года, и на 81,1% выше показателя июля 2019 года.

Обороты торговли продовольственными товарами выросли к июлю 2019 года лишь на 2,5%. На 31,3% с «допандемийных» выросли показатели торговли автотранспортом.