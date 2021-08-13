Абакан, 13 августа, 2021, 09:36 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявлено 175 носителей коронавируса, выздоровели 704 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 августа в региональном правительстве.

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С начала 2021 года в Хакасии подтверждено 14 993 случая COVID-19 (32 379 — с начала пандемии по 12 августа). Выздоровел по состоянию на 12 августа 27 051 житель региона, уточняет сайт «Стопкоронавирус.рф».

На сегодняшний день амбулаторно лечится 5551 человек, в стационарах — 1002. На ИВЛ — 29 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в Хакасии выявили 173 носителя коронавируса, выздоровели, по данным республиканского правительства, 566 человек.