Новосибирск, 13 августа, 2021, 09:36 — ИА Регнум. В Новосибирской области единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей по Указу президента РФ получили родители 396 тысяч детей. Об этом и сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ (ПФР).

Семья

«Со 2 августа Пенсионный фонд приступил к перечислению семьям с детьми в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) единовременных выплат в размере 10 тысяч рублей по Указу президента РФ. На сегодняшний день такую выплату получили уже родители 396-ти тысяч детей нашего региона. Доставка единовременной выплаты осуществляется на банковский счет заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении», — уточнили в ПФР.

В отделении напомнили, что эта выплата носит заявительный характер. Заявления будут приниматься до 1 ноября текущего года.