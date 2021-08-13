Базель, Швейцария, 13 августа, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Женская сборная России по гандболу сыграет с командами Сербии, Камеруна и Польши на групповом этапе чемпионата мира — 2021. Жеребьёвка турнира состоялась 12 августа.

(сс) JeppeSmedNielsen Гандбол

Российские гандболистки попали в группу В.

Всего в турнире примут участие 32 сборные. Это происходит впервые, ранее выступало 24 команды.

Чемпионат мира состоится со 2 по 19 декабря в Испании.

Российские гандболистки четыре раза побеждали на мировых первенствах (2001, 2005, 2007, 2009), что является лучшим результатом в истории. На Олимпийских играх в Токио сборная России выиграла серебряные медали.

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