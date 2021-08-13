Волхов, Ленинградская область, 13 августа, 2021, 09:43 — ИА Регнум. В лобовом столкновения двух грузовых автомобилей на федеральной трассе «Кола» в Волховском районе Ленинградской области погибли два человека. Об этом 13 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад».

Пресс-служба Упрдор «Северо-Запаж» Смертельное ДТП на трассе «Кола» в Ленобласти

ДТП произошло около 06:50 мск 13 августа. На 521 км федеральной дороги А-114 Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 «Кола» в Волховском районе Ленинградской области столкнулись два грузовых автомобиля. В результате чего погибли люди — оба водителя грузовиков.

«На месте сейчас находятся сотрудники ГИБДД, дорожные службы. В связи с тем, что грузовики частично занимают проезжую часть, на участке организовано реверсивное движение», — пояснили в пресс-службе.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают следственные органы.