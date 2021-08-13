Штат Калифорния, США, 13 августа, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Японская компания Acura представила в Монтерее (штат Калифорния, США) ограниченную версию NSX Type S 2022 модельного года. Об этом сообщается на сайте компании.

Acuranews.com Acura NSX Type S

Данная версия будет создана в честь последнего года производства спорткаров NSX. Выпуск этих моделей будет завершен в конце 2022 года. Тираж ограничен 350 экземплярами, 300 из которых предназначены для авторынка США.

Спецверсия NSX Type S отличается более мощным мотором. Теперь мощность шестицилиндрового турбированного двигателя объёмом 3,5 л составляет 527 л. с. — это на 20 л. с. больше по сравнению со стандартной версией NSX.

Отмечается, что добиться увеличения мощности удалось за счет новых турбокомпрессоров от гоночной NSX GT3 Evo, более производительных форсунок и увеличенного интеркулера.

Модель NSX Type S проходит трассу Судзука в Японии на две секунды быстрее стандартной NSX.

Ранее компания Nissan сообщила, что 17 августа 2021 года представит новый спорткар под названием Z.

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