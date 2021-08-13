Варшава, , 09:32 — REGNUM 12 августа заместитель председателя Сената Польши Богдан Борусевич на своей странице в соцсети Twitter пожаловался на то, что его не впустили в Россию на похороны правозащитника Сергея Ковалева. Польский чиновник с 2015 года попал в список невъездных на территорию Российской Федерации.

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«Меня не пустили на похороны Бориса Немцова в 2015 году, а сейчас я получил сообщение из Польского посольства в Москве, что с того времени я по-прежнему в списке лиц, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Очень жаль», — говорится в сообщении.

Богдан Борусевич должен был представлять на похоронах Сергея Ковалева польский Сенат. Также польское правительство направляло его в 2015 году возглавлять польскую делегацию и на похоронах Бориса Немцова, но тогда политик уже успел попасть в список невъездных на территорию РФ чиновников стран ЕС, принятый в рамках ответных мер на европейские санкции.