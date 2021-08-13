Магас, 13 августа, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В Ингушетии обнаружен схрон с большим количеством боеприпасов. На тайник наткнулись в ходе оперативной работы сотрудники полиции Сунженского района. На место происшествия были вызваны специалисты инженерно-досмотровой группы Росгвардии, сообщили 12 августа в персс-службе регионального управления ведомства.

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При обследовании схрона, который был оборудован в селении Даттых, рогвардейцы обнаружили в закопанной пластиковой канистре несколько гранат и запалов, а также свыше 150 патронов различного калибра. В настоящее время устанавливается принадлежность боеприпасов, которые пролежали в земле предположительно шесть лет назад.

«Предположительный срок нахождения обследованных предметов в земле составляет шесть лет. Найденные предметы идентифицированы и переданы для дальнейших проверок сотрудникам МВД», — говорится в сообщении управления Росгвардии.