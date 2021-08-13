Владивосток, 13 августа, 2021, 09:46 — ИА Регнум. На маршруты Приморья запустили новый электропоезд из шести вагонов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства 13 августа.

Szd.rzd.ru Электричка

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Это уже второй состав, который пополнил парк железной дороги региона за этот год. Электричка будет курсировать в пригороде Владивостока.

«В железнодорожной отрасли работают более 17 тысяч человек. За последнее время из 19 составов во крае обновлены 10. Желаю работникам железной дороги удачи и успехов, а пассажирам — комфортной езды и бережно относиться к обновленному транспорту», — сказал на торжественном запуске электропоезда губернатор Олег Кожемяко.

Новый поезд отвечает международным требованиям — создана безбарьерная среда для пассажиров с ограниченными возможностями — головные вагоны оборудованы пандусами для их посадки и высадки с высоких и низких платформ, просторными биотуалетами, модернизирован сквозной проход через весь состав.

Система обеспечения микроклимата с функцией обеззараживания воздуха позволяет регулировать температуру в зависимости от климатических условий и наполненности вагона пассажирами.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетил Тверской вагоностроительный завод, осмотрел новейшую продукцию и перспективные разработки пассажирского вагоностроения.