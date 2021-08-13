Варшава, , 09:29 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам визита в Бжидов (Варминско-Мазурское воеводство) провел пресс-конференцию, в ходе которой пообещал, что правительство страны увеличит поддержку фермеров. Об этом сообщает Polskie Radio.

Матеуш Моравецкий Kancelaria Premiera

«Польские фермеры смогут рассчитывать на большую помощь в рамках социально-экономической программы правительства «Польский порядок». Сельское хозяйство — это основа продовольственной безопасности Польши, и поэтому следует исключительно заботиться об этой области экономики», — заявил Моравецкий.

Премьер-министр страны также подчеркнул, что одним из элементов увеличения поддержки будет облегчение доступа фермеров к рынкам сбыта их продуктов.

«Особое внимание будет уделено производителям продуктов питания в тех районах, где продовольственный сектор монополизирован крупными фирмами. Правительство не хочет видеть монополизацию локальных рынков продовольствия и будет стимулировать конкуренцию», — добавил он.