ФК «Сочи» проиграл «Партизану» по пенальти и вылетел из Лиги конференций
Белград, 13 августа, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Сочи» уступил в серии послематчевых пенальти белградской команде «Партизан» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Об этом 13 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Игра прошла на поле белградского стадиона «Партизан» и закончилась в пользу хозяев в серии пенальти.
Основное время встречи завершилось с ничейным счетом 2:2. В составе «Сочи» отметился дублем защитник Сергей Терехов (33-я и 76-я минута), у «Партизана» голы забили полузащитники Милош Йойич (54-я) и Александар Шчекич (90-я).
Дополнительное время победителя не выявило, а в серии послематчевых пенальти удачливее оказался белградский клуб.
Отметим, по итогам матча «Сочи» выбыл из дальнейшего турнира Лиги конференций. Соперником «Партизана» в следующем туре станет португальская команда «Санта Клара».