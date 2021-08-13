Белград, 13 августа, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Сочи» уступил в серии послематчевых пенальти белградской команде «Партизан» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Об этом 13 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Игра прошла на поле белградского стадиона «Партизан» и закончилась в пользу хозяев в серии пенальти.

Основное время встречи завершилось с ничейным счетом 2:2. В составе «Сочи» отметился дублем защитник Сергей Терехов (33-я и 76-я минута), у «Партизана» голы забили полузащитники Милош Йойич (54-я) и Александар Шчекич (90-я).

Дополнительное время победителя не выявило, а в серии послематчевых пенальти удачливее оказался белградский клуб.

Отметим, по итогам матча «Сочи» выбыл из дальнейшего турнира Лиги конференций. Соперником «Партизана» в следующем туре станет португальская команда «Санта Клара».