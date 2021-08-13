Кемерово, , 09:29 — REGNUM В Кемеровской области 16 августа откроется горячая линия по связи с наблюдателями, которые будут работать на выборах в Госдуму. Региональный общественный штаб по наблюдению за выборами был открыт ещё в феврале 2021 года, рассказала руководитель штаба Ирина Рондик.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

«За этот период мы обучили 6705 наблюдателей для того, чтобы подготовить сегодня тех наблюдателей, которые могли бы грамотно и профессионально наблюдать за выборам, сделать их более прозрачными и легитимными», — уточнила она.

Рондик отметила, что было «очень много обращений со стороны молодёжи, которые хотят стать наблюдателями в выборном процессе».

«Будет установлено в общественном штабе восемь панелей, на которых мы сможем наблюдать сразу 1260 участков. Поэтому мы приглашаем всех желающих. Сегодня общественный штаб открыт для всех, кто хочет наблюдать за выборами», — сообщила руководитель штаба.

Напомним, что выборы в Госдуму пройдут 17−19 сентября.