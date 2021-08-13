Кемерово, 13 августа, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В Кемеровской области 16 августа откроется горячая линия по связи с наблюдателями, которые будут работать на выборах в Госдуму. Региональный общественный штаб по наблюдению за выборами был открыт ещё в феврале 2021 года, рассказала руководитель штаба Ирина Рондик.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«За этот период мы обучили 6705 наблюдателей для того, чтобы подготовить сегодня тех наблюдателей, которые могли бы грамотно и профессионально наблюдать за выборам, сделать их более прозрачными и легитимными», — уточнила она.

Рондик отметила, что было «очень много обращений со стороны молодёжи, которые хотят стать наблюдателями в выборном процессе».

«Будет установлено в общественном штабе восемь панелей, на которых мы сможем наблюдать сразу 1260 участков. Поэтому мы приглашаем всех желающих. Сегодня общественный штаб открыт для всех, кто хочет наблюдать за выборами», — сообщила руководитель штаба.

Напомним, что выборы в Госдуму пройдут 17−19 сентября.