Лозанна, Швейцария, 13 августа, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Российский спортсмен Игорь Полянский, выступающий в триатлоне, мог нарушить антидопинговые правила. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба Международной федерации триатлона.

RonnyK Допинг

Отмечается, что допинг-проба Полянского дала положительный результат на рекомбинантный эритропоэтин (ЭПО). Спортсмен проходил тестирование 21 июля во время внесоревновательного контроля на предолимпийском сборе во Владивостоке.

Теперь Полянский имеет право запросить анализ пробы «Б» и оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) временное отстранение.

На Олимпийских играх в Токио Полянский занял 43-е место в соревнованиях по триатлону.