Москва, 13 августа, 2021, 09:27 — ИА Регнум. В Москве на ВДНХ: ко Дню физкультурника, который состоится 14 августа, организаторы спортивного праздника подготовили насыщенную программу, сообщается на портале мэра столицы.

Советский плакат. Физкультура зимой и летом

Посетители смогут принять участие в танцевальных мастер-классах, заняться йогой на свежем воздухе, цигуном, научиться играть в кроссминтон, покататься на роликах и освоить новые виды спорта.

Для участия в спортивных мероприятиях необходимо иметь QR-код и предварительно зарегистрироваться. Мероприятия проведут тренеры проекта «Спортивные выходные».

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в День физкультурника проведут более 60 спортивных мероприятий по всему краю.

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