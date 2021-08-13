Москва, 13 августа, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Российская компания «Яндекс» отказалась от приобретения продуктовой сети «Азбука вкуса», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Алексей Алексеев Яндекс

По их данным, сделка была аннулирована из-за завышенной продавцами оценки торговой сети. Кроме этого, в процессе изучения актива «Яндекс» не увидел нужной синергии с собственными сервисами.

Напомним, в июне издание The Bell сообщило, что «Яндекс» якобы может приобрести «Азбуку вкуса» за 20 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года «Яндекс» и крупнейший российский банк — Сбербанк — объявили о прекращении партнерства по проектам «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».

Было объявлено, что «Яндекс» выкупит долю Сбербанка в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд рублей (став его единоличным владельцем) и продаст Сбербанку долю в «Яндекс.Деньгах» в размере 25% плюс 1 рубль предварительно за 2,4 млрд рублей.

Читайте также: «Магазин закрыт — все ушли в интернет»: кому мешают торговые сети?