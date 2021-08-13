Оренбург, 13 августа, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В Оренбурге выясняют причину плотного смога, накрывшего город. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по региону.

Gornovosti.ru Смог в городе

Спасатели отметили, что крупных природных пожаров, способствующих появлению подобного явления в муниципалитете и его окрестностях, не зафиксировано. Информация о появлении смога доведена до соответствующих служб.

Стоит отметить, 12 августа в соцсетях оренбуржцы публиковали фото Оренбурга, который был, как в плотном тумане. Пользователи интернета высказывали разные гипотезы появления смога, среди них и версия, согласно которой до Оренбурга дошел дым от масштабных лесных пожаров в Якутии.

Добавим, на территории Оренбуржья в Кувандыкском городском округе продолжают вести борьбу с лесным пожаром, который начался 6 августа.