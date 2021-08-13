Ульяновск, 13 августа, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В Ульяновской области устанавливаются детали происшествия в одном из городов, где семилетний ребёнок выпал из окна. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Ulyanovsk.sledcom.ru Следственные мероприятия в Ульяновске

В ведомстве отмечают, что проверяется информация о падении ребёнка в Димитровграде. Предварительно установлено, что днём 11 августа он находился дома один в квартире на четвёртом этаже.

«Падение с балкона произошло в результате самостоятельных действий самого ребёнка, который хотел выйти на улицу поиграть с другими детьми», — полагают в ведомства.

Юного горожанина госпитализировали, его состоянием оценивается как удовлетворительное.

Проверочные мероприятия продолжаются, устанавливаются все детали происшествия.

Это не единичный случай в Ульяновской области в 2021 году. Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая в Ульяновске из окна квартиры на четвёртом этаже выпал и разбился насмерть двухлетний ребёнок. 13 мая в Ульяновске с девятого этажа выпала семилетняя девочка, которая спустя час скончалась в больнице. 22 мая в Ульяновске выпавший из окна на первом этаже ребёнок отделался ушибами.