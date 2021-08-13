Уфа, 13 августа, 2021, 09:27 — ИА Регнум. «Набор первоклассника» подорожал в Башкирии. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба Башстата.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Школьная форма

Сообщается, что специалисты Башстата рассчитали стоимость одежды для школы, канцелярских принадлежностей, учебных и дидактических материалов, которые понадобятся школьникам в новом учебном году.

Так, в июле текущего года стоимость такого набора в Башкирии для мальчиков составила 19 366,56 рублей, а для девочек — 23 947,92 рублей. При этом «Набор для первоклассника» подорожал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,8% и 2,9% соответственно.

Отмечается, что в Башкирии за год также подорожал на 18,7% и букет из пяти цветов. Его стоимость составила порядка 660 руб.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в текущем году капитально отремонтировали 27 школ.