Белгород, 13 августа, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Новый бассейн на земельном участке почти в три гектара построят в Губкине Белгородской области. В спорткомплексе оборудуют трибуны на 350 зрителей и пресс-центр, сообщил на своей странице в социальной сет врио губернатора Вячеслав Гладков.

Бассейн

Проект одобрен 12 августа на архитектурно-градостроительном совете области. В новом спортивном комплексе обустроят детский бассейн на 20 человек и основной, для взрослых и профессиональных спортсменов вместимостью до 96 посетителей. Наблюдать за соревнованиями смогут 350 зрителей на трибунах, предусмотрены также спортивный и тренажёрный залы, сауна, два зала единоборств и пресс-центр.

«Мы понимаем, что это дорогой в эксплуатации объект. Летом бассейны не особо окупаются, поэтому необходимо заранее продумать, как достойно выйти из этой ситуации», — отметил врио губернатора.

Спортивный комплекс планируют построить в микрорайоне «Южный».