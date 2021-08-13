Пермский край, 8 июня, 2005, 11:23 — ИА Регнум. В Пермской области насчитывается 340 лечебно-профилактических учреждений, которые имеют лицензию на работу с наркотическими веществами. Еще двадцать объектов ведут свою деятельность без соответствующей лицензии. По данным отдела по контролю за легальным оборотом наркотиков регионального управления Госнаркоконтроля, ежедневно доступ к наркотикосодержащим препаратам в Прикамье получает около шести тысяч человек. В связи с этим в области отмечены факты нарушения правил хранения, учета лекарственных препаратов. В частности, в некоторых лечебных учреждениях препараты типа реланиум, эфедрин и пр. хранятся в свободном доступе, а не в сейфах, как этого требуют правила. Все это провоцирует кражи препаратов и их незаконный сбыт.

Кроме этого, 120 предприятий Прикамья используют прекурсоры - вещества, которые участвуют в производстве и синтезе наркотиков. Среди них - серная кислота, красный фосфор, соляная кислота, одинфенолдвапропанол и др. Учет этих веществ ведется лишь на крупных предприятиях, более мелкие фирмы их не учитывают, нарушая тем самым закон. К примеру, на одном из предприятий наркополицейскими был изъят уксусный андегрид, участвующий в синтезе опия и изготовлении героина.