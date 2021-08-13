Лондон, 13 августа, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку перешёл из миланского «Интера» в лондонский «Челси». Об этом 12 августа сообщила пресс-служба английского клуба.

Fifa.com Ромелу Лукаку

Отмечается, что соглашение клуба с 28-летним футболистом рассчитано на пять лет.

По данным портала Transfermarkt, переход Лукаку обошёлся владельцу «Челси» Роману Абрамовичу в €115 млн.

В связи с этим бельгийский форвард стал самым дорогим футболистом мира по сумме всех трансферов за карьеру — €327 млн. По этому показателю он опередил Неймара (€310 млн) и Криштиану Роналду (€230 млн).

Напомним, Лукаку уже выступал за «Челси». В августе 2011 года он перешёл в английский клуб из бельгийского «Андерлехта», но сыграл всего 15 матчей и не забил ни одного гола.