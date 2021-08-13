Горно-Алтайск, 13 августа, 2021, 09:20 — ИА Регнум. С начала прививочной кампании против коронавируса в Республику Алтай поступило 74 902 дозы вакцины четырёх видов: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». Об этом ИА REGNUM сообщили 13 августа в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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От коронавируса привились 56 432 жителя Горного Алтая. Прививочная кампания продолжается, ожидаются дальнейшие поставки препаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлено 20 070 носителей коронавируса, выздоровели 18 553 человека, скончались 324 ковид-пациента.