Тбилиси, 13 августа, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Члены координационного совета по борьбе с пандемией в Грузии рассматривают вопрос о введении ограничений на посещение ряда учреждений для невакцинированных. Об этом 12 августа сообщил на брифинге глава совета Георгий Гибрадзе.

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Он отметил, что предложение поступило от руководителя Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амирана Гамкрелидзе. Если это ограничение в стране введут, то непривитым придётся для посещения кафе и спортзалов регулярно проходить тесты на коронавирус.

«Директор Национального центра по контролю заболеваний рекомендовал совету, чтобы с сентября в объекты питания, спа, фитнес-центры и другие аналогичные учреждения пускали только в случае одной прививки или полного курса вакцинации, ПЦР-теста, проведенного за последние 72 часа или быстрого теста на антигены, проведенного за последние 24 часа», — сообщил Гибрадзе.

Данный вопрос, как сказал глава совета, будет рассмотрен, а решение обнародуют позже.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа в Грузии сообщили о 5697 выявленных носителей коронавируса за последние сутки. Это — абсолютный «рекорд» для страны за всё время пандемии. 11 августа в стране сообщили о 5352 выявленных случаях заражения за последние сутки, а 12 августа — о 5128.