Барнаул, 13 августа, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 13 августа 2021 года от коронавируса привились 546 913 человек (+ 6511 за минувшие сутки). Такие данные приводит оперштаб.

Минобороны России Вакцинация

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И это при том, что в конце июля губернатор региона Виктор Томенко признал: чтобы достичь коллективного иммунитета необходимо прививать не менее 10 тысяч человек в сутки.

Из общего числа привитых 117 917 жителей региона получили первую прививку (+ 875 за минувшие сутки), и 428 389 человек (+ 5569 за минувшие сутки) полностью привиты.

Также известно, что ещё 607 человек прошли повторную вакцинацию (+67 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, по настоящее время Алтайский край получил уже 637 903 комплекта вакцины.

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