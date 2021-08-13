Вашингтон, , 09:20 — REGNUM Соединенные Штаты направят на территорию Афганистана для охраны своего посольства дополнительные силы военных. Об этом 13 августа сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Джон Кирби Politico.com

Как отметил Кирби, власти США направят в столицу Афганистана дополнительно «примерно 3 тыс. человек».

«Они станут дополнением к тем войскам, которые уже находятся в Кабуле. У нас сейчас больше 650 военных в Кабуле. Эти 3 тыс. присоединятся к ним», — сказал пресс-секретарь американского оборонного ведомства.

Также он уточнил, что эти силы будут задействованы в обеспечении безопасности во время проведения операции по эвакуации части сотрудников посольства США в Кабуле.

При этом Кирби указал, что эта мера является временной и не стал отвечать на вопрос об американском военном присутствии в Афганистане после 31 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее афганские власти признали факт захвата города Кандагар боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).